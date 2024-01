Amcomri Entertainm. Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die Technische Analyse der Amcomri Entertainment-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,12 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,0781 USD weicht somit um -34,92 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,09 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-13,22 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Amcomri Entertainment-Aktie liegt bei 40,18 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 59,46 ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich auch hier insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Amcomri Entertainment diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass überwiegend positive Themen die Anleger interessieren, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.