Amcomri Entertainm. Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig verwendetes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Amcomri Entertainment. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 27,53 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Amcomri Entertainment derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist die Situation jedoch anders. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Amcomri Entertainment auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" für den 7-Tage-RSI und "Neutral" für den 25-Tage-RSI bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,13 USD für den Schlusskurs der Amcomri Entertainment-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0909 USD, was einem Unterschied von -30,08 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,1 USD über dem letzten Schlusskurs (-9,1 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Amcomri Entertainment-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine auffälligen Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Amcomri Entertainment-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Amcomri Entertainment wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine auffälligen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.