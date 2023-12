Amco United Aktie: Das ist beeindruckend!

Amco United: Analyse des aktuellen Aktienstatus

Amco United wird derzeit auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,73 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 25,61 Prozent in der Chemiebranche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass Amco United derzeit überverkauft ist. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 6,78 Punkte und auf 25-Tage-Basis 9,46 Punkte, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Amco United mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Chemiebranche, was zu einer geringeren Rendite von 3,9 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Aktie von Amco United haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, sowohl in Bezug auf die Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen als auch auf die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien. Daher wird die Stimmungsbildanalyse und die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Zusammengefasst ergibt sich für Amco United eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien und der technischen Analyse, während die Dividendenpolitik und das Stimmungsbild neutral oder schlecht bewertet werden.