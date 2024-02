Amco United Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amco United liegt derzeit bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 19,69) einen Wert unter dem Durchschnitt um etwa 5 Prozent bedeutet. Nach fundamentalen Kriterien gilt die Aktie von Amco United als unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amco United-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,07 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,115 HKD liegt, was eine Abweichung von +64,29 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,11 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+4,55 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Amco United somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf Dividenden schüttet Amco United derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 4,05 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,05 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Amco United als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amco United-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 73,68, der eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.