Amco United Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Amco United beträgt das aktuelle KGV 18, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemiebranche im Durchschnitt ein KGV von 25 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Amco United damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Amco United aktuell bei 0, was einer negativen Differenz von -3,94 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis für Amco United beträgt aktuell 4,76 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 6,19, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Amco United festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Amco United in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Bewertung.