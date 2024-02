Amci Acquisitionii Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) bietet Anlegern einen Einblick in die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers und zeigt an, ob es überkauft oder unterkauft ist. Für die Lanzatech Global-Aktie liegt der RSI für die letzten 7 Tage bei 54, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 59,59 bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Lanzatech Global.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Lanzatech Global 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Obwohl im letzten Monat keine neuen Bewertungen vorliegen, prognostizieren Analysten ein Aufwärtspotenzial von 157,14 Prozent, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 3,5 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung von Aktienkursen ist die Stimmung der Anleger. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Lanzatech Global in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer positiven Einschätzung der Stimmung als "Gut" führt.

Die technische Analyse ergibt einen durchschnittlichen Schlusskurs von 5,02 USD in den letzten 200 Handelstagen, während der letzte Schlusskurs bei 3,5 USD lag, was einem Unterschied von -30,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt bestätigen dieses Rating und führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Lanzatech Global-Aktie.