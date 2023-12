Ambu A/S Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Ambu":

Die dänische medizinische Ausrüstungsfirma Ambu A- hat in letzter Zeit eine neutrale Bewertung von Analysten erhalten. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -2,78 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Ambu A- als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 89,32 insgesamt 140 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der bei 37,24 liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ambu A- mit 94,88 DKK nur leicht über dem GD200 (94,34 DKK) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt jedoch ein "Gut"-Signal an, da der Abstand +20,67 Prozent beträgt.

Die Kommunikation über Ambu A- in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Aktie wird daher insgesamt neutral bewertet, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen stattgefunden haben. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Ambu A- wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.