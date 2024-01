Ambu A/S Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Ambu":

Der Aktienkurs von Ambu A- hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von 13,12 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Das Unternehmen in der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat eine mittlere Rendite von -11,87 Prozent in den vergangenen 12 Monaten erzielt, während Ambu A- mit 24,99 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich eine durchschnittliche Aktivität der Aktie über einen längeren Zeitraum feststellen. Dies weist auf eine moderate Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Ambu A- in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass Ambu A- mit einem Kurs von 99,32 DKK inzwischen +11,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +5,79 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Ambu A- Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 liegt bei 71,87, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 38,59 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators mit "Schlecht" bewertet.