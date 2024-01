Ambow Education Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Aktienkurs von Ambow Education verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,52 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" durchschnittlich um 35,98 Prozent, was zu einer Underperformance von -90,5 Prozent für Ambow Education führt. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 11,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Ambow Education um 65,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Leistung von Ambow Education als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Ambow Education-Aktie.

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Kommentare zu Ambow Education auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass sie neutral waren. Darüber hinaus haben Nutzer sozialer Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit Ambow Education aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ambow Education bei 62,17, was über dem Branchendurchschnitt von 23 Prozent liegt. Die Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" weist einen Wert von 50,35 auf. Aus dieser Sicht wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.