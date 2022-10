Ambienta erhält Private Equity Exchange Award in der Kategorie Best ESG Private Equity Initiative 2022

Mailand/München (ots) -Ambienta SGR SpA, einer der führenden europäischen Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit, ist mit dem Private Equity Exchange Award in der Kategorie "Best ESG Private Equity Initiative 2022" ausgezeichnet worden.Private Equity Exchange & Awards ist eine der wichtigsten gesamteuropäischen Veranstaltungen im Bereich Private Equity und Restrukturierung, bei der renommierte Redner auftreten und führende Akteure der Branche gewürdigt werden. Mehr als 80 hochrangige Experten, darunter Limited Partners aus der ganzen Welt, wählen die besten Fondsmanager in verschiedenen Kategorien. Die Vorauswahl der nominierten Unternehmen wird von der Marktforschungsabteilung der Leaders League unter Berücksichtigung der Empfehlungen eines Beirats getroffen, der aus namhaften Jurymitgliedern besteht.Das Beurteilungsverfahren ist sehr streng, vertraulich und basiert nicht nur auf den von den nominierten Private- Equity-Häusern zur Verfügung gestellten Informationen, sondern auch auf der Erfahrung und Marktkenntnis der hochkarätig besetzten Jury. Ambienta ist ein anerkannter Marktführer für Investments in ökologische Nachhaltigkeit und für ESG-Integration, die seit jeher als wichtiges Instrument für das Risikomanagement und die Wertschöpfung des Portfolios betrachtet wird. Ambienta hat ein eigenes Programm ESG in Action entwickelt, um die Aufmerksamkeit von Investitions- und Managementteams auf konkrete und umsetzbare Schritte zur Einbeziehung von ESG-Themen in ihre Anlageentscheidungen zu lenken. Die Auswirkungen des Programms sind direkt messbar (zum Beispiel Verbesserung der Energieeffizienz oder Anhebung der Zertifizierungsstandards) und zielen darauf ab, einen Effekt und eine ausgeprägte ESG-Kultur zu schaffen, die das Engagement von Ambienta überdauern.Fabio Ranghino, Partner und Head of Sustainability & Strategy bei Ambienta, sagte: "Die Auszeichnung als beste Private-Equity-ESG-Initiative des Jahres 2022 bei den Private Equity Exchange & Awards ist eine Anerkennung unserer Bemühungen, unsere Nachhaltigkeitsbilanz durch eine Anlagestrategie mit messbarer Umweltwirkung im gesamten Portfolio und durch eine umfassende ESG-Integration weiter zu verbessern. Ambienta sieht in seinem Engagement für Nachhaltigkeit nicht nur eine einzigartige, auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie, sondern auch die Anerkennung der ESG-Integration als starkes Wertschöpfungsinstrument. Wir können konkret belegen, dass wir mit unserem flexiblen und praxisnahen Programm ESG in Action Werte geschaffen und gleichzeitig eine zusammenhängende und integrative Unternehmenskultur gefördert haben."Ambienta ist ein führender europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit. Von Mailand, London, Paris und München aus investiert Ambienta auf dem privaten und öffentlichen Kapitalmarkt und verwaltet ein Vermögen von mehr als 3 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in Unternehmen, die von ökologischen Megatrends angetrieben werden und deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourceneffizienz und den Umweltschutz verbessern. Im Private-Equity-Bereich hat Ambienta bisher 57 Investitionen getätigt. Im Public-Equity-Sektor hat Ambienta einen der weltweit größten Absolute-Return-Fonds aufgelegt, der vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, und verwaltet eine ganze Reihe nachhaltiger Produkte von risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Equity-Fonds.Pressekontakt:Perfect Game CommunicationsSusanne Jahrreiss / Ralf GeisslerE-Mail: mail@perfect-game.deOriginal-Content von: Ambienta, übermittelt durch news aktuell