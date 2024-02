Ambev Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen negative Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Ambev festgestellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Ambev-Aktie von 2,56 USD als negativ bewertet, da er sich um 8,9 Prozent unter dem GD200 (2,81 USD) befindet. Auch der GD50 von 2,72 USD weist mit einem Abstand von -5,88 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Zusammenfassend wird der Kurs der Ambev-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Ambev als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,44 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der 30,47 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Ambev-Aktie einen RSI von 41,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 61,29 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie von Ambev als "Neutral" auf technischer Ebene.

