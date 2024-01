Ambev Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Ambev liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 153 Prozent höher, mit einer Rendite von 4,15 Prozent. Im Vergleich zur Getränkebranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,8 Prozent verzeichnete, liegt Ambev mit 14,94 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Ambev basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen vorherrschten und an drei Tagen die negative Stimmung überwog. Auch aktuell zeigen die Diskussionen überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die langfristige Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von Analysehäusern, sondern auch von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Ambev zeigt die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für Ambev zeigt insgesamt 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Daher erhält die Aktie eine langfristige Einschätzung von "Gut". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel für die Ambev-Aktie im Mittel bei 3,3 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 18,71 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Ambev basierend auf den Bewertungen der Analysten.