Ambev Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Ambev. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass Ambev weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 30,23, dass Ambev weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ambev daher aufgrund der RSI-Analyse als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Ambev im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,31 Prozent erzielt, was 48,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -10,72 Prozent, und Ambev liegt aktuell 1,59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, und es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Ebene erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Schlecht", was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Ambev weist ein KGV von 14 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 40,97. Dies führt zu einer Unterbewertung von 66 Prozent im Vergleich zur Branche "Getränke", und daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.