Ambev Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Aktie von Ambev bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke einen Ertrag von 3,8 Prozentpunkten unter dem Durchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ambev-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,84 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,8 USD weicht um -1,41 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 2,74 USD liegt, weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung auf.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Ambev diskutiert, wobei an neun Tagen positive und an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich ein vorwiegend positives Interesse der Anleger, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Ambev werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Kontext zeigt die Aktie von Ambev eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ergab die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.