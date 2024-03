Ambev Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Ambev-Aktie stattgefunden. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Ambev-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ambev vor. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 3,3 USD, was ein Aufwärtspotential von 34,69 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 2,45 USD bedeutet. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Ambev-Aktie liegt mit einem Kurs von 2,45 USD derzeit -5,41 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -11,55 Prozent, wodurch auch hier eine Einstufung von "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ambev besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die Dividendenrendite von Ambev liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,22 Prozent in der "Getränke"-Branche liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.