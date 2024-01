Amber Hill Financial Holdings Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Genius-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,01 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,28 HKD um +3,85 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,84 HKD), so liegt der letzte Schlusskurs um +24,66 Prozent darüber, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Genius-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich bei Genius keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen thematisiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 20,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Genius-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führt hingegen zu einer Einschätzung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Genius-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem RSI, während das Sentiment und die Anleger-Stimmung neutral ausfallen.