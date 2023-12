Ambea AB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz der Aktie von Ambea in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Ambea daher ein "neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ambea aktuell bei 37,91 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 49,38 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "gut". Sowohl die Distanz zum GD200 (+30,26 Prozent) als auch zum GD50 (+13,57 Prozent) führen zu einer Gesamtbewertung von "gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 1, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "gut"-Rating für die Ambea-Aktie.