Ambea AB Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Ambea-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 38,05 SEK verzeichnet. Der letzte Schlusskurs, der bei 50 SEK lag, weicht somit um +31,41 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Gut" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 43,95 SEK lag, weist mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von +13,77 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien führte zu keiner signifikanten Veränderung, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Betrachtet man das Anleger-Sentiment, so wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Ambea diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. Größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt, nur an einem Tag überwog die positive Stimmung. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Ambea insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Ambea zeigt eine Ausprägung von 5,15 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 38,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Gut" für die Ambea-Aktie führt.