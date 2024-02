Ambase Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Ambase: Aktuelle Analyse und Einstufung

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes über einen längeren Zeitraum ergibt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der Ambase-Aktie. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet indes auf kaum Änderungen hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ambase in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Ambase aktuell mit dem Wert 25,19 überverkauft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Unsere Analysten haben Ambase auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Ambase in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Ambase-Aktie ein Durchschnitt von 0,14 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.217 USD (+55 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,17 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+27,65 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Ambase-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.