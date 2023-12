Ambarella Aktie: Der weitere Knall!

Die Aktie des Unternehmens Ambarella wird derzeit von Analysten kritisch betrachtet. Die Dividendenpolitik wird als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bei 0 liegt, was einer Differenz von -2,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ambarella liegt bei 7,03, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 20 und zeigt ebenfalls eine überverkaufte Situation an, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Ambarella-Aktie eine Rendite von -27,91 Prozent auf, was mehr als 26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die mittlere Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche von 3,88 Prozent wird mit einer Rendite von 31,79 Prozent deutlich verfehlt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ambarella-Aktie liegt aktuell bei 978,93, was 1298 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 70 liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass die Ambarella-Aktie bei verschiedenen Kriterien schlecht abschneidet und von Analysten kritisch bewertet wird. (207 words)