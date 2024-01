Ambarella Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Ambarella-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht unterschiedlich bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 65,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 58,19 USD liegt, was einer Abweichung von -11,57 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (56,48 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,03 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ambarella-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Langfristig gesehen wird die Ambarella-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit 9 "Gut"-Bewertungen und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 96,79 USD, was einer Performance von 66,33 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamteinstufung "Gut" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, mit zehn positiven und zwei negativen Tagen sowie überwiegend positiven Nachrichten über das Unternehmen. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ambarella eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Ambarella-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.