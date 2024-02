Ambarella Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Ambarella-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Von insgesamt 9 Bewertungen waren alle als "Gut" eingestuft worden. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen im letzten Jahr. Im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 53,97 USD prognostizieren die Analysten einen Kurs von 96,79 USD, was einem Aufwärtspotential von 79,33 Prozent entspricht. Auf Grundlage dieser Prognose erhält die Ambarella-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 978 auf, was darauf hindeutet, dass die Börse 978,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Ambarella zahlt. Dies ist 1200 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt, was zu einer Überbewertung führt und die Aktie als "Schlecht" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ambarella liegt bei 58,3, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 52 in den neutralen Bereich. Insgesamt wird die Ambarella-Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen von privaten Anlegern zu Ambarella geäußert. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ambarella-Aktie von Analysten als "Gut" eingestuft wird, die Fundamentaldaten jedoch auf eine Überbewertung hinweisen. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung, während die Anlegerstimmung insgesamt als positiv angesehen wird.

Sollten Ambarella Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Ambarella jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Ambarella-Analyse.

Ambarella: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...