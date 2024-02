Ambarella Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse für die Aktien von Ambarella betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle Wert des RSI beträgt 24,36, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" in Bezug auf den RSI.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Für Ambarella beträgt das KGV 978,93 und ist damit deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 75, was auf eine Überbewertung hindeutet. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Ambarella-Aktie abgegeben, von denen 9 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 96,79 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 75,14 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 55,26 USD bedeutet. Basierend auf den Analystenratings erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt wird Ambarella daher für den RSI, die fundamentale Analyse, die Anleger-Stimmung und die Analysteneinschätzung mit einem "Gut"-Rating bewertet.