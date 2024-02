Ambarella Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie von Ambarella hat in den letzten Handelstagen negative Bewertungen aus charttechnischer Sicht erhalten. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 63,89 USD, während der letzte Schlusskurs bei 53,97 USD liegt, was einer Abweichung von -15,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 57,27 USD unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was einer Abweichung von -5,76 Prozent entspricht und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ambarella-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren, wie die Kommunikation im Netz, hat die Aktie von Ambarella jedoch eine positive Bewertung erhalten. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Wert für Ambarella.

Im fundamentalen Bereich hat Ambarella derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 978,93, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 75 als überbewertet eingestuft wird. Daher erhält die Aktie auch auf Grundlage des KGV eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den letzten zwei Wochen wurden die Kommentare und Wortmeldungen überwiegend positiv bewertet, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt positiv ist.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Ambarella-Aktie, wobei charttechnische Aspekte negativ, weiche Faktoren und Anleger-Stimmung jedoch positiv bewertet werden.