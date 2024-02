Ambarella Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Ambarella wird der RSI für die letzten 7 Tage und für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 16 Punkten, was auf eine Überverkauftheit der Ambarella-Aktie hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um Ambarella wird auch als weicher Faktor für die Einschätzung des Aktienkurses betrachtet. In den sozialen Medien waren die Kommentare überwiegend positiv, jedoch gab es in den letzten zwei Tagen vermehrt negative Themen, wodurch die Einstufung für diese Betrachtung auf "Neutral" lautet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Ambarella im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -27,91 Prozent aufweist, was mehr als 609 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 3936,87 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ambarella-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 64,21 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 55,28 USD, was zu einem Unterschied von -13,91 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine ähnliche Bewertung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die einfache Charttechnik führt.