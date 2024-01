Ambarella Aktie: Das gab es noch nie!

Die Ambarella-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 55,73 USD gehandelt, was einer Abweichung von -2,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,63 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Ambarella eine Rendite von -27,91 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 43,82 Prozent, wobei Ambarella mit 71,73 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Ambarella-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf 9 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 96,79 USD, was einer potenziellen Performance von 73,67 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwog eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt drei Tagen eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ambarella diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.