Ambarella Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Ambarella-Aktie hat in der langfristigen Analysteneinschätzung die Bewertung "Gut" erhalten. Von insgesamt neun Bewertungen waren keine neutral und keine schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 96,79 USD, was einer potenziellen Performance von 66,33 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das KGV der Ambarella-Aktie derzeit 978,93, was 1289 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der aktuellen Überbewertung der Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ambarella eingestellt waren. Es gab zehn positive und zwei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ambarella-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 65,8 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 58,19 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -11,57 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (56,48 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,03 Prozent) und führt zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Ambarella-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.