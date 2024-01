Ambarella Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Ambarella wird der 7-Tage-RSI derzeit auf 62,68 Punkte geschätzt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis liegt, zeigt mit einem Wert von 40,78 eine "Neutral"-Bewertung für die Ambarella-Aktie an.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 9 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten fällt durchgehend positiv aus, mit 9 "Gut"-Einstufungen. Der Durchschnitt der Kursziele der Analysten liegt bei 96,79 USD, was auf ein mögliches Anstiegspotenzial von 60,93 Prozent hinweist. Somit erhält Ambarella eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Ambarella in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,91 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche einer Underperformance von -53,57 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt Ambarella mit einer Rendite von 37,08 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenpolitik von Ambarella wird kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt und somit eine negative Differenz von -2,13 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Daher erhält Ambarella in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.