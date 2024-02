Ambarella Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Ambarella war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Social-Media-Diskussion gab es insgesamt sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Ambarella abgegeben haben, bewerten das Unternehmen insgesamt positiv. Von insgesamt neun Bewertungen waren keine negativ, was zu einer guten Einschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 96,79 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs in Zukunft um 77,59 Prozent steigen könnte. Auch die Analystenuntersuchung führt daher zu einer insgesamt guten Einstufung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ambarella weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung bezüglich des RSI.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ambarella bei 978,93, was über dem Branchendurchschnitt von 72,86 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine schlechte Bewertung erhält.