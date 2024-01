Ambarella Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Ambarella-Aktie wird derzeit von unseren Analysten aufgrund verschiedener Bewertungskriterien insgesamt eher negativ eingeschätzt. In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -2,14 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält Ambarella in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7-Tage-Basis einen Wert von 93,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ambarella-Aktie überkauft ist. Daher wird auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 66,19 USD, während der Aktienkurs selbst bei 55,07 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung, da ein Abstand von -16,8 Prozent aufgebaut wurde. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 55,54 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Ambarella-Aktie daher in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten haben die Ambarella-Aktie langfristig mit dem Rating "Gut" bewertet und geben ein mittleres Kursziel von 96,79 USD an, was einer Entwicklung von 75,75 Prozent entspricht. Auch in dieser Hinsicht wird die Aktie daher insgesamt positiv eingeschätzt.

Insgesamt ergibt sich somit eine überwiegend negative Bewertung der Ambarella-Aktie aufgrund der Dividendenpolitik und der technischen Analyse, während die langfristige Einschätzung der Analysten positiv ausfällt.