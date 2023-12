Ambarella Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Ambarella-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 66,9 USD aufgewiesen. Der aktuelle Schlusskurs von 62,66 USD weicht um -6,34 Prozent davon ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Schlusskurs (54,17 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+15,67 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ambarella-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat Ambarella in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,91 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -49,98 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um 22,07 Prozent gestiegen sind. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Ambarella mit 32,39 Prozent unter dem Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors von 4,48 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Ambarella-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird dabei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Ambarella nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet gilt. Das KGV von 978,93 liegt insgesamt 1318 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der 69,03 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".