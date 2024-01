Ambarella Aktie: Sensationelle Entwicklung

In den letzten zwei Wochen wurde Ambarella von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und kommt zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Alles in allem ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ambarella zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Ambarella-Aktie sind alle 9 Einstufungen "Gut". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ambarella vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben ein Potenzial von 60,93 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs (60,14 USD). Daher erhält Ambarella von den Analysten insgesamt ein "Gut"-Rating.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 978,93, was mit 1287 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 70 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Ambarella auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.