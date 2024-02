Ambarella Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Aktie von Ambarella wird nicht nur anhand harter Fakten bewertet, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Ambarella eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und erhält daher ebenfalls die Einschätzung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein eher schlechtes Bild für Ambarella.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als überbewertet angesehen. Dies zeigt sich insbesondere anhand des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 978,93 im Vergleich zum Branchen-KGV von 70,87. Somit erhält Ambarella eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Ambarella in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,91 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche, die im Durchschnitt um 41,7 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -69,61 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance von 32,83 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ambarella-Aktie als neutral eingestuft wird, sowohl auf der Ebene des RSI7 (Wert von 54,53) als auch des RSI25 (Wert von 64,2). Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.