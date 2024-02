Ambarella Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Ambarella in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ambarella daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Ambarella liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 % in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ambarella eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Ambarella von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet hat Ambarella ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 978,93, was über dem Branchendurchschnitt von 72,86 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.