Ambarella Aktie: Ist es das gewesen?

Die aktuelle Dividendenrendite der Ambarella-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ambarella-Aktie beträgt für die letzten 7 Tage 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage (47,21) weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ambarella-Aktie beträgt derzeit 978,93, was 1289 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ambarella-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 65,8 USD. Der letzte Schlusskurs von 58,19 USD weicht somit um -11,57 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (56,48 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,03 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ambarella-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.