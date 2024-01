Ambarella Aktie: Immer langsam!

Der Aktienkurs von Ambarella verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,91 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 45,24 Prozent, was bedeutet, dass Ambarella im Branchenvergleich um -73,15 Prozent unterperformt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 10,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Ambarella um 38,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Ambarella eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ambarella beträgt aktuell 978, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 70 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Ambarella-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ambarella-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,9 und ein Wert für den RSI25 von 51,22, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.