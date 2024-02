Ambarella Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Ambarella-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 51,92 USD erreicht, was einem Rückgang von -10,5 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dieser Wert führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung von -19,65 Prozent im Vergleich zum GD200, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ambarella. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl und Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien können anzeigen, ob die Aufmerksamkeit der Anleger auf das Unternehmen gerichtet ist. In diesem Fall wurde über Ambarella weniger diskutiert als üblich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Bewertungen von insgesamt 9 Analysten in den letzten zwölf Monaten für die Ambarella-Aktie ergaben durchweg positive Einschätzungen, ohne neutrale oder negative Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 96,79 USD, was eine Steigerung um 86,41 Prozent vom aktuellen Kurs von 51,92 USD bedeuten würde. Daher erhalten die Aktie eine positive Einschätzung und ein "Gut"-Rating von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende weist Ambarella derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.