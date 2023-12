Ambarella Aktie: Chancenlos!

Ambarella, ein Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,91 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich liegt dies 31,32 Prozent unter dem Durchschnitt ähnlicher Aktien. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit 34,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ambarella derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie verläuft um -10,13 Prozent über dem GD200 des Wertes, was dieser Einstufung entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 52,69 USD, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +15,52 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ambarella mit einem Wert von 978,93 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 1301 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 69. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Ambarella in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Daher wird die Anleger-Stimmung mit einem "Gut" bewertet.