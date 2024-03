Ambac Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Ambac-Aktie: Fundamentale Bewertung und Branchenvergleich

Die Aktie von Ambac wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,27 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 37,05 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Ambac-Aktie bei -4,9 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Versicherung"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 24,59 Prozent, während Ambac mit 29,48 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ambac liegt bei 72,55, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Ambac gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

Insgesamt deutet die fundamentale Bewertung darauf hin, dass die Ambac-Aktie derzeit unterbewertet ist, während der Branchenvergleich und der Relative Strength Index auf eine negative Entwicklung in der Vergangenheit hindeuten. Das Sentiment und der Buzz im Internet deuten jedoch auf eine langfristig positive Stimmung hin.