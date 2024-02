Ambac Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die technische Analyse von Ambac-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,18 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 16,25 USD liegt, was einer Abweichung von +14,6 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält Ambac eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 16,06 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 16,25 USD liegt, was einer Abweichung von +1,18 Prozent entspricht. Dadurch erhält Ambac eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Zusammenfassend wird Ambac auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor liegt die Rendite der Ambac-Aktie bei -4,9 Prozent, was 7,88 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Versicherungsbranche beträgt 15,74 Prozent, wobei Ambac 20,64 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Ambac in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Demzufolge erhält Ambac eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Ambac beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.