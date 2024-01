Ambac Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Ambac in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion dem Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Es wurde deutlich weniger über Ambac diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Versicherung) wird Ambac unserer Meinung nach unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,48 gehandelt, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,34 entspricht. Daher erhalten wir auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ambac im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Versicherung) auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,85 Prozentpunkte weniger ist als der Durchschnitt von 3,85 %. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -5,5 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Ambac damit 16,71 Prozent unter dem Durchschnitt von 11,2 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 18,86 Prozent, und Ambac liegt aktuell 24,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".