Ambac Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die technische Analyse der Aktie von Ambac zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (16,48 USD) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (14,03 USD) liegt, was einem Unterschied von +17,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,22 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+15,89 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ambac-Aktie somit ein "Gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche erreichte die Ambac-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,63 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 28,44 Prozent stiegen. Dies führt zu einer Underperformance von -27,81 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 10,9 Prozent, wobei Ambac 10,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Auch hier führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ambac (3,36) unter dem Branchendurchschnitt von 38,42, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede ausgemacht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Ambac für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.