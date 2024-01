Ambac Aktie: Bloß aufpassen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen im Allgemeinen positiv gegenüber Ambac eingestellt waren. Es gab sieben positive und vier negative Tage, wobei an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Ambac von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ambac liegt bei 3, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 39,32 (Versicherung) deutlich darunter liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Ambac daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ambac eine Performance von -5,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 18,82 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -24,32 Prozent im Branchenvergleich. Im Finanzsektor lag die mittlere Rendite bei 11,03 Prozent, wobei Ambac 16,53 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ambac derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 % in der Versicherungsbranche. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.