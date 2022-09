Amazons größtes Debüt in der Geschichte von Prime Video: Mehr als 25 Millionen Zuschauer schalteten bei der Premiere ein

Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN) hat berichtet dass sein "Herr der Ringe" (LOTR) Prequel, "Die Ringe der Macht," am ersten Tag mehr als 25 Millionen Zuschauer weltweit angezogen hat, was die größte Premiere in der Geschichte von Prime Video markiert. Die Serie basiert auf den Anhängen von J.R.R. Tolkien's LOTR-Büchern. LOTR wurde 1999 zum Lieblingsbuch der Amazon-Kunden des Jahrtausends und 2003 in BBC's "The Big Read" zum… Hier weiterlesen