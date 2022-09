Die U.S. Federal Trade Commission hat am Montag den Antrag von Amazon.com Inc'(NASDAQ:AMZN) ab, die Forderungen nach Zeugenaussagen von Gründer Jeff Bezos und CEO Andy Jassy im Rahmen der Untersuchung der Bundesbehörde über unlautere Praktiken des Unternehmens abzulehnen. Was geschah:Die FTC hatte Bezos und Jassy aufgefordert, im Rahmen der zivilrechtlichen Ermittlungen, die im Juni eingeleitet wurden, auszusagen, um zu prüfen, ob Amazon bei der… Hier weiterlesen