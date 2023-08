Amazon: Das wahre Kursziel liegt bei 129,57 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend verzeichnet und an Wert verloren. Gestern sank sie um -0,11%. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ pessimistisch.

Trotzdem sind Bankanalysten überzeugt, dass die Aktie mittelfristig ein großes Potenzial besitzt. Ihr durchschnittliches Kursziel beträgt 129,57 EUR – eine Steigerung von +2,49% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

37 derzeitige Analysten empfehlen den Kauf der Amazon-Aktie. Weitere 15 teilen diese Meinung und sehen die aktuelle Bewertung als “Kauf” an. Nur drei Experten halten sich neutral und sprechen sich für ein “Halten” aus. Ein einziger Analyst bleibt skeptisch und rät dazu zu verkaufen.

Das positive Guru-Rating unterstreicht das Vertrauen der meisten Experten in die Zukunft des Unternehmens.