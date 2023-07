Amazon: Das wahre Kursziel - 128,76 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Amazon ist laut Analysten aktuell unterbewertet und bietet Investoren ein Potenzial von +7,29% bei Erreichung des mittelfristigen Kursziels.

• Amazon erreichte am 28.07.2023 eine positive Entwicklung von +3,09%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 128,76 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,57

Am gestrigen Handelstag konnte Amazon mit einem Plus von +3,09% überzeugen und verzeichnet in der vergangenen Woche insgesamt einen Anstieg um +2,65%. Der Markt scheint somit derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Amazon-Aktie beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung von Bankanalysten 128,76 EUR. Sollten diese recht behalten, könnte sich ein Potenzial von +7,29% ergeben. Trotz des positiven Trends gibt es jedoch auch abweichende Meinungen unter den Analysten.

Aktuell empfehlen 37...