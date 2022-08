Amazon verbessert Lagerhaus-AC nach Hitzebeschwerden und Tod eines Arbeiters

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN) hat das Klimatisierungssystem in einem Lagerhaus in New Jersey aufgerüstet, in dem es den Tod eines Arbeiters während einer Hitzewelle im Juli auf eine "persönliche Erkrankung" CNBC berichtet zitiert NBC News. Amazon hat Berichten zufolge ein umfangreiches neues Kanalsystem im Erdgeschoss des Lagers in Carteret, bekannt als EWR9, installiert. Die Ausrüstung war Teil einer neuen industriellen Klimaanlage, die das Unternehmen… Hier weiterlesen