Amazon- und Alibaba-Aktie: Nur einer kann gewinnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Der Aufstieg von Amazon an der Börse scheint unaufhaltsam. Auch in den Freitag sind die Papiere des E-Commerce-Giganten aus den USA mit einem Plus auf knapp 140 Euro gestartet. Damit legte die Amazon-Aktie binnen eines Monats mehr als ein Drittel im Wert zu. Der chinesische Wettbewerber Alibaba hingegen konnte nur kurz seinen Abwärtstrend unterbrechen. Nach einem Abschlag von knapp zwei… Hier weiterlesen