Amazon, tut es schon wieder!

Die Dividendenrendite von Amazon beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon liegt bei 59, was im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft. Die Stimmungen und Einschätzungen rund um Amazon in sozialen Medien signalisieren eine Häufung von negativen Meinungen in den vergangenen Wochen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum wurden auch vier Handelssignale ermittelt, davon 4 Schlecht-Signale und 0 Gut-Signale. Zusammengefasst ist die Aktie von Amazon bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet. Im Branchenvergleich hat Amazon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 78,72 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +87,88 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Amazon um 88,02 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Amazon kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Amazon jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amazon-Analyse.

